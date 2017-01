La Cura dal Benessere: online una nuova misteriosa clip e altri due spot TV!

Laha rilasciato online una nuova misteriosa clip, oltre a due nuovi spot televisivi, di, film horror diretto dacon protagonista, e ambientato in un centro benessere sulle Alpi svizzere. Potete visionare i filmati subito dopo il salto, in calce alla notizia.

Nella clip possiamo vedere Dane DeHaan sottoporsi a uno dei “rivoluzionari” trattamenti del centro benessere, entrando in una vasca di deprivazione sensoriale per curarsi dalle tossine assorbite dal corpo e trovare la pace interiore.

La Cura dal Benessere narra la storia del signor Lockhart (Dane DeHaan), un giovane e ambizioso dirigente aziendale che viene inviato dai suoi superiori a recuperare il CEO della sua azienda da un idilliaco ma misterioso centro benessere, situato sulle remote alture delle Alpi svizzere. Lockhart sospetta subito che i trattamenti miracolosi della spa non sono quello che sembrano, e che il centro nasconde qualcosa ai suoi pazienti. Purtroppo per lui, un incidente lo costringerà a sostare al centro, e mentre cercherà di svelarne i suoi terribili segreti, gli verrà diagnosticata la stessa malattia di cui soffrono tutti gli ospiti, spingendolo a mettere in dubbio la sua sanità mentale.

La Cura dal Benessere è diretto da Gore Verbinski (The Ring), sceneggiato da Justin Haythe (Revolutionary Road, The Lone Ranger) e interpretato da Dane DeHaan, Jason Isaacs (la serie di Harry Potter) e Mia Goth (The Survivalist, Nymphomaniac), Tomas Norström, Adrian Schiller, Celia Imrie, Angelina Häntsch, Jeff Burrell, Ashok Mandanna, Godehard Giese, Annette Lober ed Eric Todd. Gore Verbinski, il cui ultimo film è stato The Lone Ranger, ha anche prodotto il film attraverso la sua Blind Wink Productions. Tra gli altri successi cinematografici di Verbinski troviamo i primi tre film dei Pirati dei dei Caraibi, The Weather Man con Nicolas Cage, il film d'animazione Rango.

La Cura dal Benessere è in uscita nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal 17 febbraio 2017.