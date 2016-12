La cura dal benessere: nuovo trailer italiano dell'horror di Gore Verbinski

La 20th Century Fox ha oggi rilasciato il secondo trailer italiano per l’horror La cura dal benessere, diretto da, regista della prima trilogia die, per quanto riguarda l’horror, del remake americano di

Il film racconta la storia di un giovane funzionario incaricato di recuperare il CEO dell’azienda per la quale lavora. L’uomo ha infatti deciso, di punto in bianco, di abbandonare gli affari e ritirarsi in un centro benessere in una remota località delle alpi svizzere. Quando il giovane arriva sul posto, capisce che in quella spa le cose non sono ciò che sembrano e quando tenta di svelare il segreto di quel luogo si trova internato nel centro, con la stessa diagnosi di tutti gli altri pazienti.

Il protagonista è Dane DeHaan, che abbiamo visto in The Amazing Spide-Man 2: Il potere di Electro nel ruolo di Harry Osborn. Accanto a lui vedremo anche Mia Goth (una delle star di Nymphomaniac e da un paio di mesi moglie di Shia LaBeouf) e Jason Isaacs (il Lucius Malfoy della saga di Harry Potter).