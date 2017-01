La cura dal benessere: il nuovo promo dell'horror di Gore Verbinski

È stato diffuso online nel periodo giusto, proprio durante le feste natalizie quando luoghi del genere farebbero davvero comodo a chiunque, il nuovo video promo di, film diambientato in un centro benessere svizzero. Peccato che la pellicola sia un horror e che l'apparenza in questo caso, inganni parecchio.

Protagonisti del film, di cui potete vedere qua il trailer, sono Dane DeHaan, Mia Goth e Jason Isaacs, diretti da Gore Verbinski, che in La cura dal benessere racconta le vicende di un giovane dirigente che si reca sulle Alpi svizzere per riportare a casa l'amministratore delegato della sua azienda dal misterioso centro benessere nel quale alloggia.

Ben presto il giovane capirà che i trattamenti del centro non sono affatto normali e ne rimarrà lui stesso imprigionato.

