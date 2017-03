La Bella & La Bestia verso il record di marzo al box-office

Era uno dei film più attesi dell'anno e, finalmente, è arrivato nelle sale cinematografiche di tutto il mondo. E, come previsto, sta per battere uno dei primi record al botteghino: stiamo parlando dell'adattamento in live-action de

Il film con Emma Watson ha debuttato nella giornata di venerdì con ben 63.8 milioni di dollari, inclusi i 16.3 milioni delle anteprime del giovedì. La pellicola batterà sicuramente Logan - The Wolverine, uscito due settimane fa con un incasso di apertura di 88 milioni, diventando il film con il più alto incasso d'apertura in questo 2017; se tutto andrà bene batterà anche il record di Batman v Superman dello scorso anno, diventando il più alto incasso nel primo week-end d'apertura per il mese di marzo: il cinecomic aveva debuttato con 166 milioni. La Bella & La Bestia ha tutte le carte in regola, avendo un CinemaScore di tipo "A".

Nel mondo ha incassato 40.3 milioni venerdì, portando il suo incasso già a 115.6 milioni di dollari. Vi terremo aggiornati per le cifre finali di oggi.