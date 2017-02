La Bella & La Bestia: una nuova clip e le foto della premiere cinese

hanno recentemente rilasciato in rete una nuova clip tratta dalla pellicola di prossima uscita, in cui possiamo assistere all'interpretazione di una delle canzoni del film. Il video in fondo alla news è accompagnato dalle foto scattate alla premiere del film a Shanghai.

Diretto dal premio Oscar Bill Condon sulla base del film d'animazione del 1991, il nuovo La Bella e la Bestia è un live-action che ci racconterà di nuovo il classico d'animazione della Disney, che rimodella i personaggi classici della storia per un pubblico contemporaneo, rimanendo fedele alle musiche originali, aggiornando il film con diverse nuove canzoni.

La Bella & la Bestia è il fantastico viaggio di Belle, una brillante, bella e indipendente, giovane donna che viene fatta prigioniera da una Bestia nel suo castello. Nonostante i suoi timori, fa amicizia con il personale incantato del castello e impara a guardare al di là della Bestia orrenda per vedere all'interno del suo cuore gentile e per scoprire l'anima del vero principe che si nasconde dietro quell'aspetto.

Il cast è formato da Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans, Kevin Kline, Josh Gad, Ewan McGregor, Gugu Mbatha-Raw, Ian McKellen, Stanley Tucci, Audra McDonald e Emma Thompson.

La Bella & la Bestia sarà rilasciato nelle sale il 17 marzo.