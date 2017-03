La Bella & La Bestia sarà la prima storia Disney con un personaggio gay

In una recente intervista, il regista de, ovvero, ha rivelato che il personaggio di, impersonato da, la spalla di principale dell'antagonista, avrà una piccola sottotrama focalizzata sulla sua sessualità che segnerà una novità per le storie

"Le Fou è il tipo di persona che un giorno vuole essere Gaston e il giorno dopo vuole baciare Gaston" - ha affermato Condon nell'intervista - "E' confuso su ciò che vuole. E' una persona che si è appena resa conto di provare questi sentimenti. E Josh riesce veramente a regalare qualcosa di sottile e delizioso a questo personaggio. Questo nuovo elemento è quel genere di caratteristica che regala quel qualcosa in più al film. E' l'unico momento gay mai visto in un film Disney.".

Sicuramente, questo segna un momento storico per la Disney: è la prima volta che uno dei film dello studio presentano un personaggio principale gay.

Il redattore capo Matt Cain di Attitude, a cui il regista ha rilasciato l'intervista, ha descritto la novità come un "momento di svolta" per la rappresentazione LGBT nello show business: "Ci è voluto molto tempo, ma questo è un momento di svolta per la Disney. Rappresentando un'attrazione verso lo stesso sesso in questa scena breve, ma esplicitamente gay, lo studio invia il messaggio che questo è normale e naturale. Questo è un messaggio che verrà ascoltato in tutti i paesi del mondo, anche in paesi in cui è ancora socialmente inaccettabile o addirittura illegale di essere gay. E' solo un primo passo verso la creazione di un mondo cinematografico che riflette quello in cui molti di noi sono ora orgogliosi di vivere. Ma è un passo nella giusta direzione e mi congratulo con la Disney per essere stata abbastanza coraggiosa da fare una tale affermazione, con la speranza che ciò aiuti a cambiare gli atteggiamenti e portare un reale progresso sociale.".