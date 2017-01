La Bella & La Bestia: rivelati i primi Funko POPs dei personaggi

Nelle ultime ore, laha rivelato le prime immagini della sua nuova linea di personaggi in vinile relativi alla pellicola di prossima uscita de. Le simpatiche statuette che si rifanno al film live-action dellasono visibili dopo il salto, in calce alla notizia.

Come potete vedere nelle foto qui sotto, i primi personaggi della nuova linea di Funko POPs ad essere rivelati sono i protagonisti Belle, la Bestia, Lumiere, Cogsworth, la signora Potts e una seconda Belle che indossa un abito per occasioni speciali ed eleganti.

Questa nuova linea di pop ispirate al live-action segue la linea precedentemente rivelata di Funko Pop! in vinile che, invece, ritraevano i personaggi sulla base de La Bella e la Bestia del 1991, ovvero il famosissimo lungometraggio realizzato dalla Disney Animation.

Ricordiamo che la pellicola, che vede come protagonista Emma Watson, farà il suo debutto sui grandi schermi cinematografici a stelle e strisce tra circa due mesi e, più precisamente, il 17 marzo 2017.