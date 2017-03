La Bella & La Bestia: il regista parla dei riferimenti a 'Harry Potter'

Quando laha rilasciato una clip ufficiale decon, molti hanno teorizzato che nel film sarebbe stato fatto cenno al precedente lavoro dellanel franchise di. In una recente intervista, il registaha commentato queste voci e ha fatto cenno alle eventuali Easter Egg.

La scena che più ha insospettito i fan è quella che vede Belle impegnata una conversazione con un uomo di nome Monsieur Jean, in cui Belle gli chiede se ha dimenticato qualcosa e lui risponde: "Credo di sì. Il problema è che non riesco a ricordare cosa!". I fan hanno cominciato a speculare sul fatto che questa conversazione fosse un riferimento al personaggio di Harry Potter Neville Paciock, che intrattiene una conversazione simile nel primo film della serie, quando spiega che la sua 'Ricordella' è progettata per impedirgli di dimenticare le cose.

Il regista, ha commentato questa ipotesi dicendo: "Ho sentito quelle voci. Non è stato intenzionale. E' davvero solo un caso. Quindi no, non è un esplicito riferimento.".

Nonostante ciò, Bill Condon ha assicurato ai fan che il film includerà più Easter Egg che il pubblico dovrà scoprire, in particolare per gli appassionati di musical classici: "Ci sono tonnellate di Easter Egg, ma sono tutte legate al mondo dei musical. Così, per esempio, accenniamo a Cabaret, Chicago, a Martha Graham, Bollywood, Singing in the Rain, Esther Williams, Busby Berkeley e West Side Story.".

La Bella e la Bestia sarà rilasciato nelle sale il 17 marzo 2017.