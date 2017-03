La Bella & La Bestia: è record al box-office americano

Non è una sorpresa, essendo uno dei titoli più attesi dell'anno:ha battuto il record di miglior incasso d'apertura nel mese di marzo in USA. La pellicola della Walt Disney Pictures ha incassato in questo primo week-end ben 170 milioni di dollari!

In questo modo, il film con Emma Watson ha battuto il precedente record per il più alto incasso nel week-end d'apertura nel mese di marzo detenuto da Batman v Superman (166 milioni). La pellicola è anche la pellicola con un rating PG con il più alto incasso nel week-end d'apertura di tutti i tempi ed il settimo titolo Disney ad aprire con più di 170 milioni in USA.

Nel resto del mondo ha totalizzato circa 180 milioni di dollari, per un totale nel mondo di 350 milioni di dollari. La pellicola sta piacendo molto agli spettatori, che hanno dato un CinemaScore "A", il che vuol dire che il passaparola dovrebbe essere ottimo.