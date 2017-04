La Bella & La Bestia a quota 900 milioni di dollari nel mondo

è diventato il 26° film della storia ad aver superato i 400 milioni di dollari in madrepatria. La pellicola in live-action della Walt Disney Pictures concontinua a macinare incassi su incassi, senza sosta.

In madrepatria ha incassato 401.1 milioni di dollari mentre nel resto del mondo ben 498.9 milioni. Il totale si assesta, almeno per il momento, a quota 900 milioni di dollari. Un risultato soddisfacente per la Walt Disney Pictures e per la pellicola di Bill Condon.

Un po' di mercati chiave (in Giappone uscirà il prossimo 21 aprile):

Cina 83.3 milioni

UK 66.8 milioni

Brasile 32.3 milioni

Corea 30.7 milioni

Messico 27.2 milioni

Germania 22.7 milioni

Australia 21.6 milioni

Italia 19.9 milioni

Spagna 17.7 milioni

Russia 14.1 milioni

Francia 14.1 milioni

Filiippine 12.7 milioni

Indonesia 8.9 milioni

Hong Kong 8.3 milioni