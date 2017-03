La Bella & La Bestia a quota 690 milioni, Power Rangers supera le aspettative

Come previsto, la 'battaglia' al box-office americano, questo week-end, è terminata senza sorprese.della Walt Disney Pictures è rimasto in testa alle classifiche dopo due settimane di programmazione.

La pellicola con Emma Watson ha totalizzato 88.3 milioni in USA, a cui vanno aggiunti 119.2 milioni a livello internazionale. Nel mondo si assesta a quota 690.3 milioni in sole due settimane (per l'esattezza sono 317 milioni in madrepatria e 373.3 nel resto del globo).

Power Rangers della Lionsgate, invece, apre in seconda posizione e supera le aspettative. Grazie anche ad un CinemaScore "A" (che potrebbe fornire un buon passaparola), la pellicola ha incassato in USA ben 40.5 milioni. A livello internazionale, invece, non ha decollato con soli 18.7 milioni dai 62 mercati in cui è stato distribuito.

Da segnalare, invece, il non-ottimo esordio di CHIPS che ha incassato soltanto 7.6 milioni di dollari e che Logan - The Wolverine ha superato i 200 milioni in USA e dovrebbe arrivare ai 600 nel mondo nei prossimi giorni.