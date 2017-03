si sta dimostrando, come previsto, un 'gigante' al box-office di tutto il mondo. La pellicola della Walt Disney Pictures, dopo solo cinque giorni di programmazione, è già vicina a superare quota 500 milioni di dollari.

In questi giorni in madrepatria ha incassato circa 17.9 milioni di dollari mentre nel mondo 18.2 milioni di dollari. Questo porta l'incasso in USA a quota 206.2 milioni e ben 222.3 milioni nel resto del mondo, per un totale complessivo ad oggi di 428.5 milioni. La pellicola dovrebbe superare la soglia dei 500 milioni tra qualche giorno.

Con un incasso del genere ci si domanda se la Disney sfornerà un sequel, ma lo studio ha già fatto sapere che non è in programma.