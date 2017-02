La Bella & La Bestia: pronostici per il week-end d'apertura

Walt Disney Pictures, dopo il fenomenale anno da record nel 2016, entra finalmente in gioco anche quest'anno con l'adattamento cinematografico in live-action de, in arrivo a metà marzo in tutto il mondo.

Come vi abbiamo anticipato, c'è stato un vero e proprio boom di prevendite per quest'adattamento cinematografico targato Disney, quindi bisogna aspettarsi un ottimo incasso per lo studio nel primo week-end d'apertura in America.

Ed infatti The Hollywood Reporter svela che, stando ai primi pronostici, la pellicola dovrebbe incassare 120 milioni di dollari; la Disney, invece, gioca al ribasso e pensa che il film incasserà circa 100 milioni di dollari.

Se ci riuscisse, La Bella & La Bestia con la bellissima Emma Watson protagonista potrebbe battere l'incasso di Alice in Wonderland di 116 milioni di dollari. Alice in Wonderland è il terzo film con il più alto incasso d'apertura nel mese di marzo: gli altri due sono Hunger Games (152.3 milioni) e Batman v Superman (166.1 milioni).