La Bella & La Bestia: le prime note della canzone cantata da Emma Watson

Attraverso un video pubblicato su Instagram, possiamo ascoltare finalmente le prime note della canzone, cantata da. Peccato che al momento la voce di Emma arrivi solo da un giocattolo, una bambola di Belle la cui voce si può sentire premendo un tasto. Il film è in programma nelle sale dal 16 marzo.

Il video su Instagram è stato pubblicato da uno dei produttori, Jack Morrisey, con il commento:"Beh, ci siamo: direttamente dagli scaffali di Toys R' Us...". In realtà nasce tutto da un errore, visto che la catena di giocattoli ha esposto con largo - e non concordato - anticipo una serie di giocattoli senza il consenso della Disney. I prodotti sono già stati fatti ritirare temporaneamente dal mercato.

Il trailer del film a metà novembre è stato uno dei più visti dell'anno. La Bella e la Bestia è scritto da Evan Spiliotopoulos, Stephen Chbosky e Bill Condon ed è un remake live-action del Classico Disney del 1991.

Diretto da Bill Condon, il cast del film comprende Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans, il premio Oscar Kevin Kline e Josh Gad. Il cast vocale originale vede attori del calibro di Ewan McGregor, Stanley Tucci, Ian McKellen, il premio Oscar Emma Thompson, Audra McDonald e Gugu Mbatha-Raw.