La Bella & La Bestia: potrebbe uscire presto un nuovo trailer

Si avvicina sempre di più la data d'uscita de, live action della Disney tratto dal Classico d'animazione del 1991. Dopo aver snocciolato nei mesi scorsi alcuni trailer che hanno fatto impazzire i fans, potrebbero esserci ancora delle novità, prima dell'uscita del film, prevista per il 16 marzo, nelle sale italiane.

Sembra infatti che la British Board of Film Classification, colei che valuta i progetti cinematografici e televisivi nel Regno Unito, abbia recentemente valutato un nuovo trailer del film, dopo gli exploit dei precedenti, con l'etichetta "Trailer S", mentre aveva valutato i trailer precedenti come "Trailer A" e "B Trailer". A quanto pare quindi i fans potranno vedere altri spezzoni del film a breve. Il video dovrebbe durare all'incirca un minuto e trenta secondi. Non ci resta che attendere!

Diretto da Bill Condon, La Bella & La Bestia vede la giovane Belle imprigionata nel castello di una feroce Bestia. Tuttavia la ragazza farà presto amicizia con i magici inservienti della magione, scoprendo un animo puro e buono anche nel mostro, innamorandosene.

Il cast del film è composto da Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans, il premio Oscar Kevin Kline, Josh Gad e le voci, nel cast originale, di Ewan McGregor, Stanley Tucci, Ian McKellen, la due volte premio Oscar Emma Thompson, Audra McDonald e Gugu Mbatha-Raw.