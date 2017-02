La Bella e La Bestia: online il duetto di John Legend e Ariana Grande!

Laha voluto fare le cose in grande per l’adattamento live-action di, visto anche l’illustre predecessore, un capolavoro dell’animazione. Per una delle canzoni del film ha quindi preso due voci straordinarie della musica pop odierna,, che duetteranno nella traccia più iconica della pellicola.

Abbiamo potuto ascoltare un breve frammento della traccia questo lunedì, quando è stato rilasciato il nuovo trailer del film, ma ora la Disney ha deciso di rilasciare una versione in alta qualità del brano completo, potete trovarlo in calce alla notizia!

La Disney ha anche annunciato un imminente video musicale con i due cantanti che sarà diretto Dave Meyers, già regista di molte hit musicali. È possibile inoltre prenotare la soundtrack del film, che sarà disponibile dal 10 marzo, il che darà la possibilità di scaricare immediatamente il brano di John Legend e Ariana Grande.

La Bella e la Bestia narra le peripezie di Belle, una brillante e indipendente donna, finita suo malgrado prigioniera di una misteriosa Bestia nel suo castello. Nonostante i suoi iniziali timori, riuscirà a stringere amicizia con il personale del castello, tramutatosi in suppellettili parlanti, e imparerà a guardare al di là dell’orrendo aspetto esteriore della Bestia e a far emergere l'anima e il cuore gentile del principe nascosto all'interno.

La Bella e La Bestia vanta un cast composto da Emma Watson nei panni di Belle; Dan Stevens nel ruolo della Bestia; Luke Evans nei panni di Gaston, il bello, ma ignorante corteggiatore di Belle; Kevin Kline nel ruolo di Maurice, il padre di Belle; Josh Gad nei panni di Lefou, aiutante di Gaston; Ewan McGregor nel ruolo di Lumiere, il candelabro; Stanley Tucci nei panni di Maestro Cadenza, il clavicembalo; Gugu Mbatha-Raw nel ruolo di Plumette, il piumino; Audra McDonald nel ruolo di Madame Garderobe, il guardaroba; Ian McKellen nei panni di Cogsworth, l'orologio del camino; Emma Thompson nel ruolo della teiera, la signora Potts.

La Bella e la Bestia sarà rilasciato nelle sale cinematografiche statunitensi il 17 marzo 2017.