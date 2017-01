La Bella & La Bestia: il nuovo poster mostra i personaggi in forma umana

ha pubblicato un nuovo poster in forma di trittico per promuovere il film di prossima uscita, remake in live-action del classico dell’animazione famoso in tutto il mondo. Il trittico permette di osservare gran parte dei personaggi del cast.

Nel poster è possibile vedere le forme umane di molti degli abitanti del Castello della Bestia, naturalmente avvolti da un incantesimo e trasformati in stoviglie animate. Tra questi è possibile notare Lumière (Ewan McGregor), Plumette (Gugu Mbatha-Raw), Cogsworth (Ian McKellen), Cadenza (Stanley Tucci), Garderobe (Audra McDonald) e Miss Potts (Emma Thompson).

Il film è il remake con attori in carne e ossa del classico del 1991 diretto da Bill Condon. Il film è prodotto da David Hobermann e Todd Liebermann. La colonna sonora sarà curata dal compositore premio Oscar Alan Menken, autore della colonna sonore originale. La Bella & La Bestia sarà nelle sale a Marzo di quest’anno. Il poster, invece, è in fondo alla notizia.