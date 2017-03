La Bella & La Bestia: nuovi video con il cast che registra le musiche

JoBlo Movie ha diffuso nuovi video delle riprese di, live action Disney diretto dacon protagonisti. In un video si vede il cast che registra alcune canzoni e alcuni dialoghi del film, ispirato al Classico del 1991, primo film d'animazione ad essere candidato all'Oscar per il miglior film.

Altri video dopo quello in cui si vede la protagonista, Emma Watson, nel backstage del film. Diretto da Bill Condon, La Bella & La Bestia racconta la storia di una giovane ragazza, Belle, che si ritrova prigioniera in un castello il cui proprietario è una mostruosa bestia che dietro queste terribili fattezze nasconde l'animo e l'aspetto di un principe. Nel frattempo Belle farà amicizia con la magica servitù.

Il cast del film è composto da Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans, il premio Oscar Kevin Kline, Josh Gad, Ewan McGregor, Stanley Tucci, Ian McKellen, la due volte premio Oscar Emma Thompson, Audra McDonald, Gugu Mbatha-Raw, Nathan Mack e Hattie Morahan. L'uscita al cinema è prevista per il 16 marzo.