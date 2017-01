L'attesa che ruota intorno all'adattamento cinematografico in live-action denon sembra diminuire. I fan del classico Disney sono in attesa di vedere questa versione sul grande schermo, in arrivo a marzo.

Dopo un primo ascolto ad Emma Watson, interprete di Belle, cantare una delle canzoni classiche del film animato, ecco debuttare due nuovi spot tv inediti, rilasciati da Disney alcune ore fa: potete trovarli comodamente in calce a questa notizia.

Il film è firmato da Bill Condon e, oltre alla Watson, vedrà Dan Stevens nei panni della Bestia. Con loro anche Luke Evans, Kevin Kline e Josh Gad. Ewan McGregor, Ian McKellen e Emma Thompson daranno, invece, la voce a Lumiere, Tockins e Mrs. Bric.