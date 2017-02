La Bella & La Bestia: i nuovi promo ci portano dietro le quinte con Emma Watson

La trasposizione live-action della celebre storia desi sta avvicinando al suo debutto sui grandi schermi delle sale cinematografiche e ora, grazie ai nuovi video da poco diffusi in rete e visibili dopo il salto, i fan possono andare dietro le quinte con l'attrice protagonista

Lo studio, infatti, ha da poco rilasciato due nuove clip, di cui la prima porta il titolo di Timeless Tale. Nella clip, la Watson accoglie gli spettatori accompagnandoli all'interno del mondo de La Bella & La Bestia, dicendo: "E' stato un sogno portare Belle alla vita in questo fantastico racconto senza tempo e non vedo l'ora che voi lo vediate.".

Nella seconda clip, un inviato di Disney Channel parla con la Watson che ha condiviso con i telespettatori le emozioni che si provano e come ci si sente ad essere una parte di un classico prezioso. L'attrice non ha nascosto di aver sentito una certa pressione e di aver provato la necessità di fare un ottimo lavoro: "Si sente un sacco di pressione. Pensavo continuamente a non rovinare tutto, in particolar modo perché amo tanto questa storia e significa molto per me" - ha dichiarato la Watson.

Ricordiamo che La Bella & la Bestia farà il suo esordio nelle sale statunitensi il 17 marzo 2017.