La Bella & La Bestia: nuove foto dall'atteso film Disney

Entertainment Weekly ha diffuso - in esclusiva - delle nuove foto ufficiali da, nuovo adattamento cinematografico in live-action delladel classico d'animazione del 1991. Trovate tutti gli scatti in calce alla notizia.

Scritto da Evan Spiliotopoulos, Stephen Chbosky e Bill Condon, La Bella & La Bestia è diretto proprio da quest'ultimo. Emma Watson (la Hermione della saga di 'Harry Potter') dà vita al personaggio di Belle mentre è affidato a Dan Stevens (Marvel's Legion) il delicato compito di interpretare la Bestia. Nel cast troveremo anche Luke Evans nei panni del perfido Gaston, Josh Gad in quelli di Le Tont e Kevin Kline nei panni del papà di Belle, Maurice.

Gli interpreti 'animati' del film sono, invece, Ewan McGregor (Lumiere), Audra McDonald (Guardaroba), Ian McKellen (Tockins), Emma Thompson (Mrs. Bric), Gugu Mbatha-Raw (Spolverina) e Stanley Tucci (Cadenza).

La pellicola dovrebbe sbancare i botteghini, visto il boom di prevendite; la Disney sta preparando ulteriori adattamenti in live-action dei suoi classici, tra cui Mulan.

Il film uscirà a marzo.