La Bella & La Bestia: Nuova clip promo con uno storico protagonista

Uno dei personaggi più amati del cartone animato Disney è protagonista della nuova clip tratta da la Bella & La Bestia; la somiglianza con l'originale è davvero impressionate.

Il precisino e logorroico Tockins entra in campo camminando, starnutisce, si guarda intorno interdetto e esce di scena. Dopo John Legend e Ariana Grande nel video promo de La Bella & La Bestia, stavolta è il turno di uno dei personaggi storici: Tockins (Cogsworth nella versione originale) che si presenta ai fan in una brevissima clip. Il film uscirà tra poco più di un mese in America ed è tra i più attesi della nuova stagione cinematografica.

Bill Condon è il regista del live action La Bella & La Bestia, interpretati rispettivamente da Emma Watson ('Harry Potter') e Dan Stevens ('Legion'). Accanto a loro Ewan McGregor, Ian McKellen, Stanley Tucci, Audra McDonald, Gugu Mbatha-Raw ed Emma Thompson che daranno vita agli oggetti del castello.