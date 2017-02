La Bella & La Bestia: la nuova clip e l'inizio del tour promozionale

Disney ha rilasciato una nuova clip de, live action tratto dal Classico d'animazione del 1991, connei panni di Belle che nel video canta la canzone Bonjour. Inoltre il cast del film, insieme al regista Bill Condon ha dato il via al tour promozionale, che non poteva non iniziare da Parigi.

Il video è solo l'ultimo di una serie di clip tratte dalla pellicola che racconta le vicende della giovane Belle, rimasta intrappolata nel castello di una mostruosa Bestia, dietro alle cui fattezze si cela l'animo di un bellissimo principe. Nel frattempo Belle instaura un'amicizia profonda con la magica servitù del castello.

La Bella & La Bestia è diretto da Bill Condon e comprende nel cast Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans, il premio Oscar Kevin Kline, Josh Gad, Ewan McGregor, Stanley Tucci, Ian McKellen, la due volte premio Oscar Emma Thompson, Audra McDonald e Gugu Mbatha-Raw. Il film uscirà nelle sale italiane il 16 marzo.