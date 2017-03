La Bella & La Bestia: Lumiere e Cogsworth nella nuova clip!

Laha rilasciato una nuova clip dalla pellicola di prossima uscitache, come sapete, ci regalerà la versione live-action di uno dei più amati classici. Come sempre, potete guardare comodamente il video, dopo il salto, in calce alla notizia.

Il filmato da poco rilasciato in rete ci mostra una sequenza che vede come protagonisti il personaggio di Lumiere, impersonato da Ewan McGregor e quello di Cogsworth, interpretato da Ian McKellen.

Diretto dal premio Oscar Bill Condon che si è basato sul celebre film d'animazione del 1991, La Bella & la Bestia è prodotto da David Hoberman e Todd Lieberman della Mandeville Films e ha visto la collaborazione del compositore otto volte premio Oscar Alan Menken, che ha vinto due Oscar (Miglior Colonna Sonora e Miglior Canzone) per il film d'animazione del 1991. La pellicola includerà nuove registrazioni dei brani originali scritti da Menken e Howard Ashman, oltre a diverse nuove canzoni scritte da Menken e dal tre volte premio Oscar Tim Rice.

La Bella & la Bestia sarà rilasciato nelle sale il 17 marzo.