La Bella e La Bestia: Josh Groban canterà Evermore, inoltre un nuovo poster!

L’artista e compositoreha registrato un nuova canzone originale, intitolata "", per il live-action delladi. Sarà possibile ascoltare "" nei titoli di coda del film e ovviamente nella colonna sonora ufficiale del film. Con questo annuncio è stato diffuso anche un nuovo poster del film!

Evermore viene eseguita nel film dalla Bestia (Dan Stevens) dopo aver lasciato andare Belle (Emma Watson) perché stia con suo padre. La canzone è stata scritta dal compositore otto volte premio Oscar Alan Menken (La Sirenetta, Aladdin) e dal veterano tre volte premio Oscar Tim Rice (Il Re Leone, Evita). Menken ha lavorato anche al resto della nuova colonna sonora, così come alle nuove registrazioni dei classici brani del film d'animazione originale, scritti da lui stesso e Ashman. Per gli interessati, la colonna sonora originale del film verrà distribuita dalla Walt Disney Records il 10 marzo 2017.

"Sono onorato di cantare questa bellissima nuova canzone scritta da due dei miei compositori preferiti in assoluto, Alan Menken e Tim Rice", ha affermato Groban. "La Bella e la Bestia è stato con me fin dalla mia infanzia, ed avere una connessione musicale con questo nuovo film mi rende molto felice."

Mitchell Leib, presidente della sezione musicale della Walt Disney Studios Motion Pictures Production, ha contribuito a convincere Groban a unirsi a loro nel mix musicale per il film. "Alan Menken, il regista Bill Condon e io stavamo discutendo di quale artista contemporaneo avesse potuto cantare una canzone così impegnativa, per non parlare del fatto di farlo con successo. Josh era il solo a poterlo fare. La sua voce è una scelta naturale per questo genere di film."

Cantante, compositore e attore, Josh Groban ha intrattenuto i fan di tutto il mondo con i suoi album e DVD multi-platino (oltre 30 milioni di copie vendute in tutto il mondo), spettacoli dal vivo, e apparizioni cinematografiche e televisive.

La Bella e la Bestia sarà rilasciato nelle sale cinematografiche il 17 marzo 2017.