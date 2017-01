La Bella & La Bestia: Ewan McGregor ha registrato due volte una canzone

interpretanel live-action Disney,, diretto da Bill Condon e interpretato da. In una recente intervista McGregor ha parlato della lavorazione del film e di alcuni aneddoti che gli sono capitati sul set. Il film verrà distribuito in Italia dal prossimo 16 marzo.

Dopo aver ascoltato un assaggio di una canzone del film cantata da Emma Watson, è stato Ewan McGregor a parlare di un aneddoto riguardante una canzone da registrare per il film:"Non registravo in studio da molto tempo ed ero stato a Londra quando abbiamo registrato una canzone per la prima volta. La pressione era pazzesca, appena arrivato da Los Angeles ero pieno jet-lag e avevo i nervi a pezzi, con tutte quelle persone che mi guardavano dall'altra parte del vetro. Una cinquantina di persone che mi guardava mentre tentavo di cantare con l'accento francese e ogni volta che mi fermavo mi dicevano 'Ok, vai avanti!'. A quel punto devo esser sembrato terribilmente spaventato, perchè si sono detti 'Che accidenti gli prende?'. Fortunatamente poi ebbi una seconda possibilità, perchè chiesi a Bill Condon se potevo registrarla nuovamente quando avremmo lavorato sui dialoghi."

In La Bella e la Bestia una giovane ragazza, Belle, viene fatta prigioniera all'interno del castello di una bestia. Tuttavia la giovane inizia a fare amicizia con i magici abitanti della casa, scoprendo poi l'animo e il cuore gentile della stessa bestia. Innamorandosene.

Bill Condon dirige La Bella e la Bestia, che comprende nel cast Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans, Kevin Kline, Josh Gad e le voci di Ewan McGregor, Stanley Tucci, Ian McKellen, Emma Thompson, Nathan Mack, Audra McDonald e Gugu Mbatha-Raw.