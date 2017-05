La Bella e La Bestia: ecco tutti i dettagli sui contenuti Blu-ray!

Il 6 giugno escono le varie edizioni home video de, il live action Disney diretto dacon, che ha sbancato i botteghini mondiali superando il miliardo di dollari d'incassi.

E dunque si potrà guardare in Digital HD, Blu-ray, sulla piattaforma Disney Movies Anywhere, in DVD e On-Demand. Inoltre, c'è anche il trailer di presentazione. Ci saranno tre modi di gustarsi la visione del film e cioè la versione cinematografica originale, la première con l'overture e un'esperienza musicale con la versione sing-along (karaoke). Si potrà dare un'occhiata a come il film ha preso vita grazie ai racconti di chi sta dietro le quinte, del regista e del cast. Poi ci saranno più di dieci minuti di scene tagliate, ulteriori brani musicali, compreso il video musicale Beauty and the Beast con Ariana Grande e John Legend, e la nuova canzone di Celine Dion “How Does a Moment Last Forever."

Le specifiche che troveremo nella versione Blu-ray e Digital HD:

Enchanted Table Read - Unitevi al cast per la l'elaborata lettura del film, completa di canzoni, balli su musica dal vivo, pezzi dal set e tanto ancora.

A Beauty of a Tale - Esploriamo il processo di trasformazione di un classico d'animazione in un film in live-action.

Le Donne dietro “Beauty and the Beast” - Emma Watson ci mostra molte delle talentuose donne al lavoro in ogni aspetto della produzione che hanno aiutato a portare questa magica favola alla vita.

Un momento con Celine Dion - Celine Dion ci spiega come è stato cantare “How Does a Moment Last Forever” ed essere parte dell'eredità che lascerà La Bella e La Bestia.

Dalla Canzone allo Schermo: Le sequenze del Musical - Ecco com'è realizzare uno dei momenti più riconoscibili e conosciuti de La Bella e La Bestia.

“Belle” - I registi e il cast parlano di come è stato realizzare questa scena memorabile.

“Gaston” - Uniamoci al cast per le prove di questo numero pieno d'energia.

“Beauty and the Beast” - Guardiamo insieme questa scena memorabile.

Scene Eliminate:

Introduzione di Bill Condon - Il regista Bill Condon presenta una carrellata di scene che, per una ragione o per un'altra, sono state tagliate.

Gaston corteggia Belle - Compiaciuto di sé dopo aver dato fastidio agli abitanti del villaggio, un trionfante Gaston ci prova con Belle.

Pane e Marmellata con Agathe - Durante il suo giro mattutino al mercato, Belle si ferma da Agathe, al mendicante del villaggio.

Distruggere i cancelli di ghiaccio - Gli abitanti del villaggio, guidati da Gaston, superano le difese del castello.

Lumière Torches LeFou - Quando la battaglia infuria intorno a loro, LeFou ha un tafferuglio con Plumette... fino a quando non viene interrotto in modo piuttosto... bollente!

Monsieur Toilette - LeFou scappa dalla rissa e arriva in una stanzetta, dove viene scoperto da un abitante del castello.

Cogsworth Rescues Lumière - Quando Clothilde minaccia Lumière, Cogsworth lo salva.

Treacle the Lasses - Tre zitelle del villaggio rincorrono Chip e Froufrou e dentro una cucina li attende una sorpresa.

LeFou e Monsieur Toilette si riuniscono - Quando l'incantesimo viene spezzato, e gli abitanti del castello tornano umani, LeFou e il suo nuovo amico si incontrano di nuovo.

Canzoni intere: “Days in the Sun” Bill Condon ci introduce il pezzo, che spiega meglio l'infanzia della Bestia.

“Beauty and the Beast” Music Video – Ariana Grande e John Legend cantano una nuova versione della canzone.

Il Video musicale – La magia della realizzazione del video con Ariana Grande e John Legend.

Selezione di canzoni Disney - Ecco il momento karaoke, tutti a cantare le magnifiche canzoni Disney del film!

“Belle”

“How Does a Moment Last Forever” (Music Box)

“Belle” (Reprise)

“Gaston”

“Be Our Guest”

“Days in the Sun”

“Something There”

“How Does a Moment Last Forever” (Montmartre)

“Beauty and the Beast”

“Evermore”

“The Mob Sing”

“Beauty and the Beast” (Finale)