La Bella & La Bestia: ecco quattro nuove immagini del film con Emma Watson

Dopo aver svelato la sua maestosa copertina un paio di giorni fa,ha rilasciato online quattro nuove immagini dal film live-actionde. Le prime due immagini si concentrano sulla), che sembra intento a mostrare a) le stanze abbandonate del suo castello, nell'ala ovest.

"Il film d'animazione uscì quando ero un ragazzino," ha detto Dan Stevens, intervistato da Total Film. "Fu davvero grande. Credo che ogni generazione abbia la sua versione del racconto. Cattura un sacco di immaginazione in una sola volta. E certamente ha catturato la mia."

Le seconde due immagini ci mostrano invece il vile Gaston interpretato da Luke Evans, che sembra pronto a iniziare il suo discorso travolgente per convincere la città a cacciare e uccidere la Bestia una volta per tutte. "Non abbiamo morigerato il comportamento di Gaston", ha detto Evans. "Penso che invece abbiamo fatto il contrario. Tutto ciò che fa, lo fa in modo estremo. Non c'era nessun motivo di cercare di trovare un modo per abbassare i toni."

Potete vedere le immagini qui sotto!

Il nuovo La Bella & La Bestia della Disney è un live-action che narrerà nuovamente il classico d'animazione dello studio con attori in carne ed ossa, e rimodella i classici personaggi di questa storia senza tempo per un pubblico contemporaneo, rimanendo fedele alla musica originale, ma aggiungendo al contempo diverse nuove canzoni. La Bella & La Bestia narra del fantastico viaggio di Belle, una brillante, bella, indipendente e giovane donna che viene fatta prigioniera da una bestia nel suo castello. Nonostante i suoi timori, farà amicizia con il personale incantato del castello e imparerà a guardare al di là dell’orrendo aspetto della Bestia, arrivando a conoscere il cuore gentile e l'anima del vero principe che si nasconde all'interno.

La Bella & La Bestia sarà rilasciato nei cinema statunitensi a partire dal 17 Marzo 2017.