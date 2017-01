La Bella & La Bestia: ecco il nuovo trailer con Emma Watson, anche in italiano!

Come promesso, la Walt Disney Pictures ha diffuso in rete un nuovo trailer ufficiale de, nuovo adattamento cinematografico in live-action del famoso cartoon del 1991. Potete visionare il trailer dopo il salto, anche nella versione doppiata in italiano.

Sceneggiato da Evan Spiliotopoulos, Stephen Chbosky e Bill Condon, questo nuovo film dedicato alla Bella & La Bestia è diretto proprio da Condon. Sarà Emma Watson (Harry Potter) a dare il volto alla giovane Belle nella pellicola mentre Dan Stevens (la serie 'Legion') interpreterà la Bestia.

Del cast 'umano' faranno parte anche Luke Evans, Josh Gad e Kevin Kline; ad interpretare gli 'oggetti' animati della pellicola, tra cui gli amatissimi Lumiere e Cogsworth, ci saranno Ewan McGregor, Ian McKellan, Stanley Tucci, Gugu Mbatha-Raw, Audra McDonald, Nathan Mack e Emma Thompson.

La pellicola sarà distribuita nelle nostre sale italiane dalla Walt Disney questo 16 marzo.