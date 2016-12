La Bella & La Bestia: ecco un nuovo spot tv esteso

In occasione delle festività natalizie, la Walt Disney Pictures ha diffuso in rete un nuovo spot esteso di circa un minuto di, adattamento cinematografico in live-action dello studio. Potete ammirarlo in calce a questa notizia.

Bill Condon dirige questa classica storia, sorta di remake del film d'animazione della Disney del 1991. Emma Watson interpreta il personaggio di Belle mentre sarà Dan Stevens a dare il volto alla Bestia; tra gli altri interpreti troviamo Luke Evans, Kevin Kline e Josh Gad.

Ad impersonare gli 'oggetti' della dimora della Bestia, ci saranno Ewan McGregor, Ian McKellen e Emma Thompson, tra gli altri, che daranno anima e corpo a Lumiere, Tockins e Mrs. Bric.

La Disney distribuirà il film in Italia a partire dal 16 marzo 2017.