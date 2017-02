La Bella & La Bestia: due nuovi video e le foto di Emma Watson su EW

Sono stati diffusi online nelle scorse ore dei nuovi video di, pellicola live action della Disney ispirata al Classico d'animazione del 1991 e diretta da. I video sono un nuovo spot tv e una clip promo del film, che vede per protagonistinel ruolo di Belle ein quello della Bestia.

Inoltre, dopo le nuove foto del film uscite nei giorni scorsi, vi mostriamo anche alcune immagini di Emma Watson scattate per EW.

In uscita nelle sale italiane dal prossimo 16 marzo, La Bella & La Bestia racconta le vicende della giovane Belle, ritrovatasi imprigionata in un gigantesco castello di proprietà di una mostruosa Bestia, dietro la quale si nasconde l'animo e l'aspetto di un principe. Nel frattempo Belle farà amicizia con la magica servitù della magione.

Diretto da Bill Condon, La Bella & La Bestia comprende nel cast Emma Watson (Belle), Dan Stevens (Bestia), Luke Evans (Gaston), il premio Oscar Kevin Kline (Maurice), Josh Gad (Le Tont), Ewan McGregor (Lumière), Stanley Tucci (Cadenza), Ian McKellen (Tockins), la due volte premio Oscar Emma Thompson (Mrs. Bric), Audra McDonald (Guardaroba) e Gugu Mbatha-Raw (Spolverina).