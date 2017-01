La Bella & La Bestia: Celine Dion canterà una nuova canzone della pellicola

La cinque volte vincitrice di un Grammysi esibirà in una nuovissima canzone originale dal titoloper il film live-action della Disney. Il brano sarà anche incluso nella colonna sonora del film. La copertina della colonna sonora è visibile dopo il salto.

Scritto dall'otto volte premio Oscar Alan Menken (La Sirenetta, Aladdin) e dal tre volte premio Oscar Tim Rice (Il Re Leone, Evita), il brano sarà una ballata sull'importanza di non sprecare i momenti preziosi della vita.

A proposito di questo suo nuovo progetto, la Dion ha dichiarato: "Far parte dello sviluppo del film originale è stata un'esperienza magica e ora sono davvero onorata di tornare a collaborare alla realizzazione di questa storia ancora una volta.".

Il presidente della sezione musicale della Walt Disney Studios Motion Pictures Production, Mitchell Leib, ha coinvolto l'artista per il progetto con l'idea di registrare uno dei tre nuovi brani scritti per il film: "Celine è stata la scelta unanime dei registi e dello studio per eseguire questa canzone" - ha affermato Leib - "E tutte le persone coinvolte con il film sono entusiaste che lei abbia accettato di far parte di questo nuovo adattamento live-action.". La Dion originariamente aveva eseguito il famoso duetto della pellicola animata. La canzone divenne subito un classico e ricevette un Oscar, un Golden Globe e tre Grammy Awards.

La Bella & la Bestia sarà rilasciato nelle sale americane il 17 marzo 2017.