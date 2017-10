La Bella e La Bestia: Bill Condon voleva inserire Beyonce nel film!

, regista di, volevanel cast in un piccolo ruolo. L'ha spiegato in un'intervista recente e ha anche detto in che ruolo l'avrebbe vista bene.

Il regista avrebbe voluto la cantante in un piccolo ruolo al fianco delle altre "chincaglierie" del castello; Beyonce avrebbe doveva essere Plumette, una delle serve del principe Adam e amante di Lumiere che viene trasformata in un piumino per la polvere.

Purtroppo, pare che la cantante abbia rifiutato la parte. Nel cast di La Bella e La Bestia, live action Disney dal successo incredibile uscito nei primi mesi del 2017, ci sono, tra gli altri: Emma Watson nei panni di Belle, Dan Stevens nei panni de La Bestia, Luke Evans nei panni di Gaston e Josh Gad nei panni di LeFou.

Le parole esatte del regista riguardo Beyonce, rilasciate a Yahoo! Entertainment sono state:

"Ho provato a contattarla per La Bella e La Bestia, ma non era una parte abbastanza importante. Sarebbe stata un piumino per la polvere davvero perfetto!"



Scusalo, Queen B, non è cattivo...!