La Bella & La Bestia: boom di prevendite per il film!

Il remake live-action del classico animatoha già iniziato a distribuire le prevendite per i biglietti e nel giro di pochi giorni è già diventato il film più venduto della settimana. Centinaia di orari di programmazione sono già esauriti negli Stati Uniti e il film è riuscito a vendere più biglietti degli altri successi Disney.

Già in tre giorni, infatti, la nuova pellicola ha superato le prevendite di Alla Ricerca di Dory che la Disney Pixar ha rilasciato lo scorso anno.

Erik Davis, il Managing Editor di Fandango, ha dichiarato in proposito: "Con il suo abbagliante nuovo trailer, La Bella & La Bestia ha creato un enorme interesse tra gli appassionati di cinema di tutte le età. I suoi rivali alle pre-vendite ora sono i film di supereroi." .

Alla Ricerca di Dory ha incassato oltre 486 milioni di dollari negli States, con un bottino in tutto il mondo di oltre 1 miliardo. Ci sono forti probabilità sono chela nuova pellicola finisca per battere quel grande traguardo.

La Bella e la Bestia, che vede nel cast Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans, Kevin Kline, Josh Gad, Ewan McGregor, Stanley Tucci, Gugu Mbatha-Raw, Audra McDonald, Ian McKellen e Emma Thompson sarà rilasciato nelle sale statunitensi il 17 marzo 2017.