La Bella & La Bestia: Ariana Grande e John Legend canteranno la Title Track

La nominata ai Grammye il pluripremiato cantante, compositore e musicistasono stati scelti per sono eseguire il duetto principale della colonna sonora del film live-action, nuova trasposizione dellache presto farà il suo debutto nei cinema.

La ballata che tutti ricordiamo, originariamente eseguita da Celine Dion e Peabo Bryson, è stata composta dall'otto volte premio Oscar come Miglior Colonna Sonora Alan Menken, mentre il testo è stato scritto dal due volte premio Oscar Howard Ashman. Tra gli altri riconoscimenti, inoltre, la canzone ha ricevuto un Oscar, un Golden Globe e un Grammy Award alla sua uscita nel 1991.

La nuova interpretazione della classica canzone è stata prodotta dal vincitore di un Grammy Ron Fair, la cui carriera musicale continua da 37 anni e lo vede come uno dei più grandi leader nel campo della discografica, della produzione e della direzione musicale. Fair è entrato a far parte del progetto come produttore grazie al presidente della sezione Music & Soundtracks della Disney, Mitchell Leib, che ha anche fatto salire a bordo Grande e Legend.

La storia della collaborazione tra Leib e Fair non si limita al nuovo La Bella & la Bestia, ma risale alla produzione della colonna sonora della pellicola di enorme successo Pretty Woman: "Ron è stata la prima e unica scelta che avevamo in mente per questo disco particolare" - ha affermato Leib - "Nessuno è un produttore migliore di lui e ha anche una grande competenza e conoscenza per quanto riguarda le dinamiche del cinema.".