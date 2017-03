La Bella e la Bestia segna il record di prevendite fra i film per famiglie

È già record per il prossimo live-action prodotto da. Superato il precedente numero massimo di prevendite registrato nel mercato USA da un film per famiglie, quelsempre prodotto dalla casa di Topolino.

Manca ormai pochissimo all'uscita dell'atteso remake live-action de La Bella e La Bestia, in programmazione nelle sale americane dal 17 marzo. L'attesa ha raggiunto un tale livello d'isteria collettiva da portare, soltanto con i biglietti staccati in prevendita, ben 120 milioni di di dollari nelle casse di Walt Disney Pictures.



Tale cifra segna un nuovo record nel settore dei film per famiglie, andando a cancellare i risultati ottenuti da altri due film prodotti da Topolino, vale a dire Captain America: Civil War e Alla Ricerca di Dory.

Molte lettrici (e lettori) di Everyeye attendono con trepidazione il film, perciò sarà sicuramente cosa gradita la clip presente in calce a questo articolo: il "cordiale" invito a cena recapitato dalla Bestia in pelo ed ossa all'ospite-prigioniera Belle.