La Bella e la Bestia: prevista un'apertura da 200 milioni! Nuova clip ufficiale

Cresce l'attesa dei fan del classico Disney per vedere finalmente in sala il tanto dibattuto live-action dedi, con protagonisti

Nel frattempo, però, ecco arrivare le prime previsioni degli incassi del film in apertura, che dovrebbero aggirarsi intorno alla ragguardevole cifra di 200 milioni di dollari nel week-end d'uscita nelle sale. Le prevendite -quelle velocemente più vendute di sempre per un film per famiglie- hanno giocato un ruolo importante in queste proiezioni, che come riporta Variety andrebbero ad aggiungersi a un prevedibile incasso in patria di 120-140 milioni, sommato a quello estero di 80-110 milioni.



Oltre a questo, la Disney ha rilasciato online anche una nuova clip del film dove possiamo ammirare Belle e Bestia cantare "Something There". Ve la riportiamo in basso, ricordandovi che La Bella e la Bestia vede nel cast anche Ian McKellen, Ewan McGregor, Luke Evans e Josh Gad, per un'uscita prevista il prossimo 16 marzo.



Ecco la clip: