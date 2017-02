La Bella e la Bestia: online il nuovo trailer creato per la serata degli Oscar!

La scorsa serata laha approfittato della premiazione degli Oscar per mandare in onda un nuovo trailer de, che ci permette di dare un nuovo sguardo alle straordinarie scenografie della pellicola con protagonista. Trovate il video in calce alla notizia, come sempre subito dopo il salto!

Mancano poco più di due settimane all’uscita nei cinema de La Bella e la Bestia, e la Disney sembra intenzionata a cavalcare l’onda nostalgica dei fan riproponendo le iconiche scene del film d’animazione originale, ripensate con un’estetica live-action molto suggestiva.

La Bella e la Bestia si ripropone, tramite le più recenti tecniche in computer grafica e l’apporto di attori di prim’ordine, di rimodellare i classici personaggi del lungometraggio Disney rendendoli adatti per un pubblico contemporaneo, ma rimanendo fedele all’atmosfera originale del cartoon. Per questo saranno mantenute anche alcune delle musiche originali, affiancandole a nuovi pezzi musicali creati per l’occasione. La pellicola racconterà della disavventura di Belle, una brillante ed indipendente ragazza finita prigioniera di un castello incantato. Scoprirà che anche gli oggetti sono apparentemente animati, e fanno capo ad una Bestia. Col tempo, imparerà però a realizzare che dentro la Bestia giace il cuore gentile di un nobile principe, caduto sotto un incantesimo.

Diretto dal premio Oscar Bill Condon sulla base del film d'animazione Disney del 1991, La Bella e la Bestia vanta un cast composto da Emma Watson nel ruolo di Belle, Dan Stevens nella parte della Bestia, Luke Evans nel ruolo di Gaston, il premio Oscar Kevin Kline nei panni di Maurice, l’eccentrico ma amabile padre di Belle, Josh Gad nel ruolo di Lefou, Gugu Mbatha-Raw nei panni di Plumette, Ian McKellen nella parte di Cogsworth, Stanley Tucci nel ruolo di Cadenza, Audra McDonald nei panni di Garderobe, Emma Thompson nel ruolo della signora Potts, e Ewan McGregor nella parte di Lumière.

La Bella e la Bestia sarà rilasciato nelle sale cinematografiche il 17 marzo 2017.