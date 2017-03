La Bella e la Bestia: Lumiere e Tockins nella nuova clip

In una clip pubblicata danella nuova web-serie, due dei personaggi più importanti del prossimo remake in versione live-action del classico di animazione si presentano al pubblico.

Sarà La Bella e la Bestia il prossimo classico di animazione Disney a godere di un remake con attori in carne ed ossa.

Dopo le conferme di Emma Watson nel ruolo di Belle, Luke Evans nei panni del guascone Gaston e Dan Stevens come la Bestia, il regista premio Oscar Bill Condor avrà modo di dirigere (più o meno) due veri pezzi da novanta: Ewan McGregor e Ian McKellen.

Il poliedrico attore scozzese e il baronetto inglese presteranno la voce rispettivamente a Lumiere e Tockins, il candelabro e l'orologio animati che guideranno la Bestia nel suo percorso di redenzione, confidando nell'aiuto di Belle.



Ciò che ha reso un grande classico La Bella e la Bestia è sicuramente la colonna sonora. I più romantici fra i lettori saranno contenti nel sapere che Alan Menken è stato confermato come compositore per il film, andando ad arricchire la composizione originale del 1992 con nuovi brani.

Se volete scoprire l'aspetto e la voce dei due personaggi di McGregor e McKellen, portare il video qui in calce a 1:14!