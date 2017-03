La Bella e la Bestia: Josh Gad risponde alle polemiche sul suo personaggio gay

Mentre la Russia ha annunciato il divieto ai minori di 16 anni per il live-actiona causa di una presunta propaganda gay, l'attore che veste i panni di Le Tont ha difeso le intenzioni del film.

Intervistato infatti da People, Josh Gad ha voluto spegnere le critiche e le polemiche createsi attorno al suo personaggio dopo l'annuncio dell'omosessualità dello stesso da parte di Bill Condon a una settimana dalla première, cosa che ha portato anche un cinema dell'Alabama a cancellare le proiezioni.



Gad ha così dichiarato: «C'è così tanta paura la fuori per ciò che non riusciamo a comprendere. Un tema centrale del film è proprio quello di non giudicare delle apparenze, il che rende particolarmente ironico il comportamento di certe persone». Parlando della scena in cui c'è questo momento incriminato, Gad ha poi aggiunto: «Credo che il momento gay sia tanto subdolo quanto incredibilmente efficace, dicendo tutto il necessario che c'è da dire in merito. Abbiamo poi un personaggio come Gaston (Luke Evans) che usa il suo fascino per creare frenesia nelle persone e convincerle ad attaccare qualcuno che non hanno nemmeno mai incontrato, quando poi Gaston stesso si definisce un pericolo».



L'attore ha poi concluso: «La capacità di odiare e suscitare odio nelle altre persone di Gaston ha più rilevanza che mai in questi giorni, e non è affatto una cosa scontata».



La Bella e La Bestia con Emma Watson e Dan Stevens uscirà nelle nostre sale il prossimo 16 marzo.