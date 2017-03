La Bella e la Bestia: Ian McKellen si prende gioco delle polemiche sul film

Durante la premiere di New York del film, mentre il cast è salito sul palco,ha scherzato sul fatto che il film segni "un’altra stravaganza gay" per, che ricordiamo in precedenza lo ha diretto in, un dramma dove lui stesso interpretava il regista omosessuale

Questa nuova “stravaganza gay” fa sicuramente riferimento alle polemiche sorte sulla presenza del primo personaggio gay in una pellicola Disney, il LeFou interpretato da Josh Gad. La battuta ha scatenato un’ondata di risate e applausi da parte del pubblico del Lincoln Center dove si è tenuta l’anteprima.

Josh Gad ha poi ringraziato McKellen per avergli ricordato la "divertente settimana" che ha passato nel promuovere La Bella e la Bestia, e che il suo personaggio di LeFou è diventato a quanto pare un problema culturale di vitale importanza in tutto il mondo. La notizia che LeFou sia gay ha infatti suscitato reazioni esagerate in diverse parti del mondo, da un cinema in Alabama che ha rifiutato di proiettare il film, a un vescovo anglicano di Singapore che ha condannato la pellicola, fino ai funzionari russi che hanno imposto il divieto ai minori di 16 anni per la sua presunta “propaganda gay”.

Sia Singapore che la Russia sono apertamente ostili ai cittadini gay e hanno emanato leggi che negano i diritti ai residenti omosessuali e transessuali. Anche la Malesia ha dichiarato il bando del film dal suo territorio.

Tornando all’anteprima, Tucci, McGregor, Condon, e McKellen sono poi stati raggiunti sul palco dai compagni del cast Audra McDonald, Dan Stevens ed Emma Watson. Come il film d'animazione che ha ispirato la nuova versione live-action di La Bella e la Bestia, la musica svolge un ruolo centrale nella storia, e questa edizione della classica fiaba comprende interpretazioni di canzoni amate come "Be Our Guest" e "Belle". Un'orchestra dal vivo ha quindi eseguito alcuni brani e Alan Menken, il compositore delle musiche, ha introdotto la proiezione del film.