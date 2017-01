La Bella e la Bestia: Emma Watson racconta Belle in una featurette!

Con l'arrivo nelle sale di, la protagonista e interprete di Belleracconta in una nuova featurette del suo personaggio.

Emma Watson ha raccontato cosa significa per lei interpretare Belle, e come ha provato a portare in vita in carne e ossa una delle principesse Disney più amate di sempre. Moltissime giovani - lei compresa - sono cresciute con il mito di Belle, e renderle giustizia non è facile ma a quanto pare Emma Watson ha preso il compito molto a cuore.

La Bella e la Bestia è diretto da Bill Condon e avrà come protagonisti Emma Watson e Dan Stevens nel ruolo della Bestia. Oltre a loro nel ruolo dei protagonisti il film vanta anche un cast d'eccezione tra i comprimari, tra cui i pluripremiati Luke Evans, Emma Thompson, Ewan McGregor, Ian McKellen, Kevin Kline, Josh Gad e Stanley Tucci.

Potete visionare la featurette qui di seguito.