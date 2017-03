La Bella e la Bestia: Emma Watson nel video dietro le quinte

A poco più di due settimane dal tanto atteso esordio sul grande schermo del live-actionde, lo studio ha rilasciato in rete un nuovo video dietro le quinte che si concentra sulla costruzione del personaggio dida parte di. Potete visionare la featurette in calce alla notizia, subito dopo il salto!

Nel video emerge come Emma Watson abbai fatto suo il personaggio, forte di un’immedesimazione che aveva provato fin da piccola vedendo il film d’animazione originale. A lei si aggiungono le interviste ad altri membri di un cast che appare molto affiatato e in sintonia.

La Bella e la Bestia rivisiterà il classico film d'animazione Disney in live-action, riproponendo i personaggi e la musica originale, con l’aggiunta di nuove canzoni per il pubblico moderno. Nel film seguiremo Belle, una brillante e giovane donna finita prigioniera nel misterioso castello abitato da una mostruosa Bestia. Nonostante i suoi timori, riuscirà a fare amicizia con il personale incantato del castello e con la creatura che lo governa, imparando a guardare al di là dall’aspetto esterno delle cose, e scoprendo che la Bestia è in realtà un principe tramutato da un maleficio.

Diretto dal premio Oscar Bill Condon a partire dal film d'animazione del 1991, La Bella e la Bestia vanta le musiche del premio Oscar Alan Menken e di Howard Ashman, con un cast composto da Emma Watson nei panni di Belle; Kevin Kline nel ruolo di Maurice, il padre di Belle; Dan Stevens nel ruolo della Bestia; Luke Evans nei panni di Gaston; Josh Gad nel ruolo di Lefou; Ian McKellen nei panni di Cogsworth, l'orologio; Stanley Tucci nei panni di Maestro Cadenza, il clavicembalo; Ewan McGregor nel ruolo di Lumiere, il candelabro; Gugu Mbatha-Raw nel ruolo di Plumette, il piumino; Emma Thompson nel ruolo della teiera, la signora Potts e Audra McDonald nel ruolo di Madame Garderobe, il guardaroba.

La Bella e la Bestia uscirà nelle sale cinematografiche il 17 marzo 2017.