La Bella e la Bestia: Emma Watson ha già un'idea per il seguito

Il remake live-action decontinua a dominare il box office mondiale. I fan non ne hanno mai abbastanza della magica storia d’amore e stanno già chiedendo a gran voce la produzione di un sequel della pellicola. Fortunatamente per loro, la star del filmè decisamente intenzionata a girare un altro film.

Mentre veniva intervistata da Access Hollywood durante il Tribeca Film Festival, è stato chiesto ad Emma Watson qualche novità su un possibile sequel. Non sorprenderà sapere che, senza esitazione, l’attrice si è detta assolutamente d'accordo col tornare a vestire i panni di Belle. Tuttavia, le motivazioni di Emma Watson sono diventate piuttosto sorprendenti quando le è stato chiesto se avesse in mente una potenziale trama per il prossimo film: "Ho sempre pensato che Belle sarebbe diventata un’insegnante e avrebbe gestito la biblioteca del castello, che avrebbe poi reso accessibile a tutto il villaggio."

È un’evoluzione del futuro del personaggio che appare del tutto naturale, ma effettivamente non sembra offrire spunti per un film molto emozionante. Forse potrebbe però rappresentare un ottimo punto d’inizio per il sequel, che poi si trasformerebbe eventualmente in un'avventura molto più grande.

Ad ogni modo, di qualunque trama si tratti, a questo punto un sequel sembra alquanto probabile. Sarebbe difficile per la Disney rifiutarsi di cogliere l’opportunità di sfornare un sequel che andrebbe quasi sicuramente a colpo sicuro, e non sarebbe certo la prima volta che verrebbe realizzato un sequel live-action con una trama inedita.

Il live-action de La Bella e La Bestia vanta un cast composto da Emma Watson nei panni di Belle; Dan Stevens nel ruolo della Bestia; Luke Evans nei panni di Gaston, il corteggiatore di Belle; Kevin Kline nel ruolo di Maurice, il padre di Belle; Josh Gad nei panni di LeTont, aiutante di Gaston; Ewan McGregor nel ruolo di Lumiere, il candelabro; Stanley Tucci nei panni di Maestro Cadenza, il clavicembalo; Gugu Mbatha-Raw nel ruolo di Plumette, il piumino; Emma Thompson nel ruolo della teiera, la signora Potts; Audra McDonald nel ruolo di Madame Garderobe, il guardaroba e Ian McKellen nei panni di Cogsworth, l'orologio.