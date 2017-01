La Bella & la Bestia: ecco il nuovo spot del film in live action!

La campagna pubblicitaria di, la nuova incarnazione in live action del classico, è entrata nel vivo. Ecco il nuovo spot, distribuito oggi sulle principali televisioni statunitensi.

La bestia di Dan Stevens, nel nuovo spot pubblicato da Walt Disney Pictures, cerca di conquistare l'incantevole Belle interpretata da Emma Watson. Il film, diretto da Bill Condon, è il rifacimento del classico dell'animazione del 1991.



Nel cast, oltre ai protagonisti, abbiamo: Luke Evans, Ian McKellen, Emma Thompson, Stanley Tucci, Ewan McGregor, Kevin Kline, Gugu Mbatha-Raw e Josh Gad. Il video, come sempre, è disponibile in fondo alla notizia. Buona visione!



La Bella & la Bestia arriverà nei cinema a Marzo 2017, restate con noi per tutti gli aggiornamenti!