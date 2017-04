La Bella e la Bestia: Dan Stevens riprenderebbe volentieri il suo ruolo

, che nell'ultimo live-action Disneyinterpreta il ruolo della Bestia, dice che tornerebbe a interpretare il personaggio in un eventuale sequel. Considerato che il film diretto da Bill Condon.

In un'intervista con Variety, ha detto: "Non so in che direzione andranno. Non so se ci sarà la probabilità, ma mai dire mai."

Poi gli èstato chiestose tornerebbe nei panni di umano o di Bestia nel secondo (eventuale) film.

"Io riporterei indietro la Bestia" ha affermato.

A prescindere da quali siano state le risposte dell'attore, c'è da dire che gli entusiasmi sono stati in parte smorzati dal capo della Produzione alla Disney, Sean Bailey, che ha detto di stare pensando. con il suo team a qualche spin-off ma le opzioni riguarderebbero un eventuale prequel, non un sequel.

E voi? Cosa preferireste vedere se si facesse un altro film a tema Bella e la Bestia? Un sequel o un prequel?