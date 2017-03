La Bella e la Bestia: Alan Menken non pensa che LeFou sia apertamente gay

Internet è entrato in fermento da quando è stato annunciato che il film live-action desarà caratterizzato dalla presenza sul grande schermo del primo personaggioapertamente LGBT. Il compositoreperò, tende a ora a minimizzare il clamore che è scaturito da questa notizia.

La notizie finora trapelate ci dicono che Josh Gad interpreterà LeFou, un personaggio che sarà raffigurato come un uomo chiaramente attratto da Gaston, anche se non può esprimersi pienamente nei suoi confronti nel corso della storia. Anche se la versione re-immaginata della canzone "Gaston" sembra caratterizzata da un LeFou che si strugge apertamente per Gaston, il famoso compositore Alan Menken non è d'accordo con questa interpretazione della scena.

Ad un recente incontro a Los Angeles, Alan Menken ha dichiarato che anche se è stato reso pubblico che il personaggio sia gay, non si trova d'accordo con il modo in cui è stato descritto da molte testate. "Sai, non vedo tutto questo tormento nel personaggio", ha detto Menken "Secondo me, lui ha sempre guardato a Gaston con una specie di ammirazione nerd."

"So che c'è stata tutta questa discussione, che è per me è assolutamente assurda. Per quel che ne posso dire, qualche giornalista in Inghilterra ha deciso di farne un caso per spingere la sua agenda. E non è davvero parte del film in un modo palese a tutti... non più di quanto non fosse nel lungometraggio originale. Secondo me, si tratta assolutamente di un non-problema. E mi farebbe piacere che la gente si renda conto che si tratta di un non-problema, perché è una cosa veramente stupida. Ma il giornalismo questo è, e lo posso capire."

Diverse fonti parlano per la verità di più "momenti gay" nel film, che rendono abbastanza esplicita l’attrazione di LeFou per Gaston, ma ciò non toglie che sia una questione che è stata sicuramente ingigantita dai media per cavalcare questa effettiva svolta nella politica del colosso Disney, che però non modificherà gli eventi del film in modo significativo.

La Bella e la Bestia sarà rilasciato nelle sale statunitensi il 17 marzo 2017.