La Battaglia dei Sessi: Emma Stone e Steve Carell nel poster della critica

Diretta da Jonathan Dayton e Valerie Faris (Little Miss Sunshine, Ruby Sparks), la pellicola sarà distribuita nelle sale italiane dal 19 ottobre 2017.

Il film, basato su una storia vera, descrive l’epocale incontro di tennis del 1973 tra la numero uno femminile Billie Jean King e l’ex campione Bobby Riggs, in quello che venne definito la Battaglia dei sessi e divenne l’evento sportivo più seguito in diretta televisiva di tutti i tempi.

Altri contenuti per Battle of the Sexes