Netflix ha diffuso in streaming anche il trailer italiano della sua nuova commedia horror R-Rated, intitolata, con protagonisti. L'uscita è prevista sulla piattaforma digitale per il 13 ottobre.

La babysitter parla di un dodicenne che si innamora della sua babysitter, non sapendo che lei vuole usarlo come sacrificio. La tagline è "sacrifici umani fatti da gente sexy!". La bellissima babysitter fa parte di una setta satanica che vuole uccidere il ragazzino.

Il film è diretto da McG (Una spia non basta, Terminator Salvation), la sceneggiatura è opera di Brian Duffield (Insurgent). Nel cast troviamo anche Samara Weaving (Monster Trucks), Andrew Bachelor (We Are Your Friends), Hana Mae Lee (Pitch Perfect) e Judah Lewis (Demolition).

Sinossi: Netflix presenta sacrifici umani con gente sexy. La babysitter fa un macello su Netflix dal 13 ottobre.