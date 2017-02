La 20th Century Fox sta sviluppando il film di Three Dark Crowns

Stando a, è entrato in sviluppo un film basato sul librodello scrittore. Secondo quanto viene riportato, laha acquisito i diritti cinematografici del romanzo edito nel 2016, oltre a quelli dei suoi tre sequel già pianificati negli anni successivi.

Il progetto sarà sviluppato dalla 21 Laps di Shawn Levy. Il casa di produzione è attualmente conosciuta internazionalmente per la creazione della serie di successo di Netflix Stranger Things, la cui seconda stagione è attualmente in lavorazione, oltre che della più recente pellicola di Denis Villeneuve, Arrival. Il film di fantascienza è attualmente stato nominato ad otto premi Oscar.

Pubblicato lo scorso settembre dalla casa editrice HarperTeen, la trama di Three Dark Crowns è ufficialmente descritta come segue:

Tre oscure regine

sono nate in una valle,

piccola dolce triade

non potranno mai essere amiche

Tre oscure sorelle

tutte belle a vedersi,

due da divorare

e una per diventare regina

Sull'isola di Fennbirn, ad ogni generazione nascono sempre in tre: tre regine, tutte eredi alla pari della corona e ognuna in possesso di un’ambita magia. Mirabella è una feroce elementale, in grado di generare fameliche fiamme o feroci temporali con il solo schioccare delle sue dita. Katharine è un’avvelenatrice, colei che può ingerire veleni mortali senza avere nemmeno un mal di stomaco. Arsinoe, una naturalista, si dice che abbia la capacità di far fiorire la rosa più rossa e controllare il più feroce dei leoni.

Ma diventare la Regina Incoronata non è solo una questione di stirpe reale. Ogni sorella deve combattere per essa. E non è solo un gioco di vittoria o perdita... ne va della loro stessa vita o morte. Durante la notte nella quale le sorelle compiono sedici anni, ha inizio la battaglia. L'ultima regina a restare in piedi otterrà la corona.

Il secondo libro della serie, intitolato One Dark Throne, uscirà il prossimo settembre 2017.